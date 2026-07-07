Районная администрация «проглядела» свалку на полях Ростовской области

Фото: Россельхознадзор Ростовской области

В Ростовской области обнаружили крупную свалку на сельхозугодьях. Об этом сообщили в Россельхознадзоре региона.Свалку на площади 250 квадратных метров нашли в Волгодонском районе. Мусор на участке, находящемся в неразграниченной государственной собственности, не убирался.Ответственность за данную ситуацию возложена на районную администрацию, которой было направлено предостережение. Кроме того, местные власти должны ликвидировать свалку и использовать участок по назначению.Подобные инциденты приводят к губительным последствиям для почвы: снижению их плодородия и общей деградации земель, жизненно важных для аграрного сектора.