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Районная администрация «проглядела» свалку на полях Ростовской области

Районная администрация «проглядела» свалку на полях Ростовской области

В Ростовской области обнаружили крупную свалку на сельхозугодьях. Об этом сообщили в Россельхознадзоре региона.

Свалку на площади 250 квадратных метров нашли в Волгодонском районе. Мусор на участке, находящемся в неразграниченной государственной собственности, не убирался.

Ответственность за данную ситуацию возложена на районную администрацию, которой было направлено предостережение. Кроме того, местные власти должны ликвидировать свалку и использовать участок по назначению.

Подобные инциденты приводят к губительным последствиям для почвы: снижению их плодородия и общей деградации земель, жизненно важных для аграрного сектора.
Фото: Россельхознадзор Ростовской области
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