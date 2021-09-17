Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Рабочая неделя в Ростове будет дождливой

Рабочая неделя в Ростове будет дождливой
В Ростове-на-Дону рабочая неделя будет дождливой. Осадки не будут идти только в среду, 22 сентября.

Тучи затянут небо уже в понедельник, 20 сентября. В этот день прогнозируется кратковременный дождь. Температура при этом составит +23 днем и до +13 - ночью.

Во вторник ростовчан снова ждут дожди, которые закончатся к обеду, но всего на пару часов, ведь после 17:00 осадки вновь обрушатся на город. Станет чуть холоднее: +18 - днем, +8 - ночью.

В среду будет пасмурно, но без дождей.

В четверг снова будут идти осадки. Днем будет +15, ночью - всего +7. Такая же погода будет и в пятницу.

Фото: tr.pinterest.com.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.