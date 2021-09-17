Рабочая неделя в Ростове будет дождливой



Фото: tr.pinterest.com.

В Ростове-на-Дону рабочая неделя будет дождливой. Осадки не будут идти только в среду, 22 сентября.Тучи затянут небо уже в понедельник, 20 сентября. В этот день прогнозируется кратковременный дождь. Температура при этом составит +23 днем и до +13 - ночью.Во вторник ростовчан снова ждут дожди, которые закончатся к обеду, но всего на пару часов, ведь после 17:00 осадки вновь обрушатся на город. Станет чуть холоднее: +18 - днем, +8 - ночью.В среду будет пасмурно, но без дождей.В четверг снова будут идти осадки. Днем будет +15, ночью - всего +7. Такая же погода будет и в пятницу.