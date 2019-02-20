Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Пьяного гражданина США спасли на улице в Ростове

Пьяного гражданина США спасли на улице в Ростове
Фото: Nao24.ru

В Ростове спасли пьяного американца. Перебравшему с алкоголем иностранцу понадобилась помощь медиков.

О курьёзном случае рассказали 22 февраля в Службе-112. На пульт дежурного поступил вызов. Звонили прохожие, которые обнаружили на одной из улиц Ростова мужчину, не говорящего по-русски. Они рассказали оператору, что не понимают, какая помощь нужна гостю донской столицы. К диалогу подключился переводчик. Лингвисту с большим трудом удалось разобраться, что пострадавшему требуется помощь медиков.
- История закончилась хорошо: оператор-112 вызвала бригаду скорой помощи, американца, который оказался жителем штата Невада, госпитализировали в одну из городских больниц Ростова-на-Дону, - рассказали в службе спасения. - Трагедии удалось избежать.

Это был первый в этом году случай, когда помощь потребовалась иностранному гражданину.

Отметим, что каждый день на номер «112» поступает около девяти тысяч звонков.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.