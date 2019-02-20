Пьяного гражданина США спасли на улице в Ростове



Фото: Nao24.ru



В Ростове спасли пьяного американца. Перебравшему с алкоголем иностранцу понадобилась помощь медиков.



О курьёзном случае рассказали 22 февраля в Службе-112. На пульт дежурного поступил вызов. Звонили прохожие, которые обнаружили на одной из улиц Ростова мужчину, не говорящего по-русски. Они рассказали оператору, что не понимают, какая помощь нужна гостю донской столицы. К диалогу подключился переводчик. Лингвисту с большим трудом удалось разобраться, что пострадавшему требуется помощь медиков.

- История закончилась хорошо: оператор-112 вызвала бригаду скорой помощи, американца, который оказался жителем штата Невада, госпитализировали в одну из городских больниц Ростова-на-Дону, - рассказали в службе спасения. - Трагедии удалось избежать.



Это был первый в этом году случай, когда помощь потребовалась иностранному гражданину.



Отметим, что каждый день на номер «112» поступает около девяти тысяч звонков.