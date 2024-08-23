Прожиточный минимум в Ростовской области поднимется до 16 669 рублей

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В Ростовской области в 2025 году прожиточный минимум составит 16 669 рублей. Об этом сообщили на сайте областного правительства 23 августа.Прожиточный минимум на одну душу населения в среднем увеличился на 2 330 рублей — это около 14%. Таким образом, сумма достигнет 16 669 вместо 14 339 рублей.Для трудоспособного населения прожиточный минимум увеличится до 18 169 рублей (рост – на 2 539), для пенсионеров — до 14 335 рублей (рост – на 2 003), а для детей — до 16 169 рублей (рост – на 1 860).В 2023 году сумма прожиточного минимума увеличилась на 826 рублей — это около 6%. Несмотря на увеличение суммы ПМ, все равно сложно представить, как пенсионеру или работающему человеку прожить на такую сумму. Горожане жалуются, что только одна тушка курицы стоит больше 500 рублей. А цены на фрукты и овощи вообще растут как на дрожжах.