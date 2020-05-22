Пропавшую в Ростовской области пенсионерку нашли живой

В Ростовской области разыскали пропавшую 64-летнюю женщину. Найти Ирину Емельянову удалось менее чем за сутки.Она пропала около 17 часов 24 мая в хуторе Нижнетемерницком Аксайского района. Пенсионерка ушла из дома, но обратно не вернулась. Она нуждалась в медицинской помощи и не ориентировалась в пространстве. Родственники попросили обратились за помощью в поисковый отряд «Лиза Алерт Юг» и полицию.К счастью, совместными усилиями Ирину Емельянову удалось разыскать живой. О том, что она нашлась, стало известно 25 мая. Сейчас женщина находится вместе с семьёй.