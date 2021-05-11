Пропавшую в Ростовской области 17-летнюю девушку нашли живой

Пропавшую в Кагальницком районе 17-летнюю девушку нашли живой. По информации DonDay.ru Анастасию Р. обнаружили на вокзале в Ростове-на-Дону. В течение нескольких недель она жила в столице Дона.Правоохранители уже вернули несовершеннолетнюю в семью. С Анастасией и ее родными будет проведена профилактическая беседа, чтобы подобные случаи не повторились.Напомним, девушка ушла из дома в Кировской в конце апреля и не вернулась обратно. Мама забила тревогу и написала заявление об исчезновении в полицию.