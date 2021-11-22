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Пропавшую в Ростове пожилую ростовчанку нашли живой

Пропавшую в Ростове пожилую ростовчанку нашли живой
Пропавшую в Северном районе Ростова-на-Дону Ольгу Щикинову (Дубинину) нашли живой. Радостную новость сообщают волонтеры «Лизы Алерт Юг».

Пожилая ростовчанка отправилась за покупками на рынок 23 ноября около 13:00 и не вернулась домой. Не дождавшись ее, родственники бросились на поиски. Они обошли торговые ряды, опросили продавцов. Когда это не дало результатов, родные бабушки обратились в полицию.

Ольгу Николаевну разыскали поздним вечером в тот же день. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Фото: «Лиза Алерт Юг»
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