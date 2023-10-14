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Пропавшую в Ростове девушку нашли живой спустя две недели

Пропавшую в Ростове девушку нашли живой спустя две недели
Пропавшую в Ростове 18-летнюю девушку нашли живой. Рухсора Рахмонова не выходила на связь с близкими две недели.

Последний раз горожанку видели 27 сентября. После этого она перестала отвечать на звонки и сообщения. Родственники написали заявление в полицию. Затем к поискам подключились волонтеры. Неравнодушные люди расклеивали ориентировки на пропавшую по городу. Их можно было заметить на остановочных павильонах, рядом с магазинами, подъездами и в других местах с высокой проходимостью.

К счастью, Рухсору удалось отыскать. В каком она находится состоянии и где именно пропадала, не сообщается.
Фото: Лиза Алерт
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