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Пропавшую в Ростове 38-летнюю Стефанию Ковальскую нашли в роще

Пропавшую в Ростове 38-летнюю Стефанию Ковальскую нашли в роще
В Ростове‑на‑Дону выясняют обстоятельства гибели 38‑летней Стефании Ковальской. О трагедии стало известно 22 июля.

По данным издания Donday, тело женщины нашли в роще в одном из городских районов. На место происшествия прибыли специалисты, но сразу установить причину смерти не удалось.

Из‑за сильных гнилостных изменений на теле сделать даже предварительные выводы о причине гибели пока нельзя. Для выяснения обстоятельств назначена экспертиза.

Эксперты полагают, что смерть могла наступить больше недели назад. Учитывая, что Стефания пропала 8 июля, вероятен вариант, что трагедия случилась в день исчезновения.

Причина смерти остаётся неизвестной. Родственников пригласили для опознания тела.
Фото: Соцсети.
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