Пропавшую в Батайске 30-летнюю женщину нашли живой
Живой нашлась пропавшая 30-летняя жительница Батайска. О местонахождении Анны Исаевой не было информации с 9 марта.
В день исчезновения она отвела свою дочь в школу. После чего отпросилась с работы и уехала в неизвестном направлении. С тех пор связи с Анной не было. Родственники узнали, что она забронировала отдых в СПА-комплексе, однако по назначенному адресу ее не нашли.
Поиски шли около месяца. 30 марта стало известно, что она найдена живой. Правоохранители выяснили, что батайчанка живет в хостеле и ее жизни ничего не угрожает.
Вернется ли Анна домой, пока неизвестно. Во всех подробностях спонтанного исчезновения батайчанки разбираются сотрудники правоохранительных органов.
Любопытно, что женщина уже не первый раз самовольно покидает дом, без объяснения каких-либо причин. В конце 2020 года Анну уже разыскивали. В тот раз женщина находилась в депрессии и решила побыть наедине с собой. Спустя несколько месяцев ситуация повторилась.