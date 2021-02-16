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Пропавшую беременную оренбурженку разыскали в Ростовской области

Пропавшую беременную оренбурженку разыскали в Ростовской области
Разыскиваемую в Оренбурге беременную женщину нашли в донском регионе. Наталья Тимофеева днем 15 февраля ушла из дома вместе с 6-летней дочкой и не вернулась обратно. Она перестала выходить на связь с родственниками. Близкие забили тревогу и обратились в правоохранительные органы.

18 февраля удалось установить ее местонахождение. Наталью с ребенком заметили в Ростове-на-Дону. Женщина добралась до Юга России автостопом.

Сотрудники полиции выясняют, что сподвигло молодую маму сбежать из дома и проделать такой путь.

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