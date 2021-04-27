Пропавшую 38-летнюю ростовчанку разыскали в Краснодарском крае

Пропавшую в Ростове-на-Дону женщину разыскали в Краснодарском крае. Жизни и здоровью Екатерины Мартышковой ничего не угрожает.По словам сестры разыскиваемой, она сама не знает, зачем женщина отправилась на Кубань.О ее местонахождении ничего не было известно с 15 апреля. Екатерина проживала вместе с сестрой в одном из частных домов на улице Чукотской. Накануне исчезновения она познакомилась с мужчиной и, по всей видимости, уехала с ним.