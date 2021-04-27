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Пропавшую 38-летнюю ростовчанку разыскали в Краснодарском крае

Пропавшую 38-летнюю ростовчанку разыскали в Краснодарском крае
Пропавшую в Ростове-на-Дону женщину разыскали в Краснодарском крае. Жизни и здоровью Екатерины Мартышковой ничего не угрожает.

По словам сестры разыскиваемой, она сама не знает, зачем женщина отправилась на Кубань.

О ее местонахождении ничего не было известно с 15 апреля. Екатерина проживала вместе с сестрой в одном из частных домов на улице Чукотской. Накануне исчезновения она познакомилась с мужчиной и, по всей видимости, уехала с ним.

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