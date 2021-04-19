Пропавший в Ростовской области 82-летний пенсионер был найден живым

Пропавший без вести в Ростовской области 82-летний пенсионер был найден живым. Местонахождение Юрия Сбытова оставалось неизвестным почти сутки.Напомним, утром 20 апреля мужчина ушел из своего дома, расположенного в Аксае на улице Константиновской, и не вернулся. Напуганные родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам.21 апреля стало известно, что Юрий был найден живым и его здоровью ничего не угрожает. Где почти сутки находился пенсионер, остается неизвестным.