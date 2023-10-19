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Пропавший в Ростовской области 59-летний мужчина найден мертвым

Пропавший в Ростовской области 59-летний мужчина найден мертвым
В Ростовской области пропавшего 59-летнего мужчину нашли мертвым. Информации о местонахождении Ивана Сибряева не было четыре месяца. Об этом сообщает портал Donday.ru со ссылкой на источник.

Мужчина жил в хуторе Вербовый Лог Дубовского района. Днем 11 июля он вышел на улицу и бесследно пропал. Родственники пытались самостоятельно найти пропавшего, но ничего не вышло. Тогда они обратились за помощью к волонтерам. Десятки добровольцев прочесывали районы в надежде отыскать Ивана. Лишь 18 октября поиски завершились.

Как выяснилось, тело Сибряева все это время лежало в угольном сарае на территории его второго дома. За это время труп успел серьезно сгнить. Предварительно смерть мужчины не носит криминальный характер.
Фото: Лиза Алерт
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