Пропавшего в Таганроге подростка нашли живым

В Таганроге разыскали пропавшего 13-летнего мальчика. Мариуса Негру искали полицейские и волонтёры.Он 23 мая вышел из своего дома в переулке 1-й Артиллерийский и не вернулся обратно. На поиски мальчика ушло более двух суток. К счастью, его удалось разыскать живым.Мариус страдает синдромом уходов и бродяжничества. Он проходил лечение в больнице для детей с проблемами в развитии. Люди с таким диагнозом без какой-либо причины постоянно стремятся уйти из дома.Ранее он уже пропадал не менее двух раз. Случалось, что он не возвращался домой после занятий в школе.