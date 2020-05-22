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Пропавшего в Таганроге подростка нашли живым

Пропавшего в Таганроге подростка нашли живым
В Таганроге разыскали пропавшего 13-летнего мальчика. Мариуса Негру искали полицейские и волонтёры.

Он 23 мая вышел из своего дома в переулке 1-й Артиллерийский и не вернулся обратно. На поиски мальчика ушло более двух суток. К счастью, его удалось разыскать живым.

Мариус страдает синдромом уходов и бродяжничества. Он проходил лечение в больнице для детей с проблемами в развитии. Люди с таким диагнозом без какой-либо причины постоянно стремятся уйти из дома.

Ранее он уже пропадал не менее двух раз. Случалось, что он не возвращался домой после занятий в школе.

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