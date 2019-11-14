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Пропавшего в Ростовской области подростка нашли живым

Пропавшего в Ростовской области подростка нашли живым
Пропавшего в Аксайском районе подростка нашли живым. Жизни и здоровью Игоря Коминова ничего не угрожает. В отношении него не применялись противоправные действия.

Напомним, юноша ушел из дома 14 ноября. О его местонахождении ничего не было известно с 14 ноября.

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