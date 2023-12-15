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Пропавшего в Ростовской области 53-летнего мужчину нашли живым

Пропавшего в Ростовской области 53-летнего мужчину нашли живым
Пропавшего в Ростовской области 53-летнего мужчину нашли живым спустя полторы неделе. О местонахождении Андрея Скирдачева ничего не было известно с 3 декабря.

В тот день дончанина в последний раз видели в городе Волгодонске. Спустя время он перестал отвечать на звонки и сообщения. Родственники мужчины серьезно запереживали. Самостоятельные поиски ни к чему не привили. Тогда они написали заявление в полицию и обратились за помощью волонтерам. Также к поискам подключились десятки неравнодушных людей.

Только 14 декабря появилась информация, что Скирдачева удалось отыскать. По какой причине он не связывался с родственниками столько времени, не сообщается.
Фото: Лиза Алерт
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