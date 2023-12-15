Фото: Лиза Алерт

Пропавшего в Ростовской области 53-летнего мужчину нашли живым спустя полторы неделе. О местонахождении Андрея Скирдачева ничего не было известно с 3 декабря.В тот день дончанина в последний раз видели в городе Волгодонске. Спустя время он перестал отвечать на звонки и сообщения. Родственники мужчины серьезно запереживали. Самостоятельные поиски ни к чему не привили. Тогда они написали заявление в полицию и обратились за помощью волонтерам. Также к поискам подключились десятки неравнодушных людей.Только 14 декабря появилась информация, что Скирдачева удалось отыскать. По какой причине он не связывался с родственниками столько времени, не сообщается.