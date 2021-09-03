Пропавшего в Ростовской области 42-летнего мужчину нашли избитым
Пропавший в Ростовской области 42-летний мужчина найден живым. О местонахождении волгодончанина Максима Грицина не было информации несколько недель.
Rostov.ru сообщал, что мужчина пропал 21 августа. Он ушел из дома по улице Советской, и с тех пор его никто не видел. На поиски Максима бросились правоохранители, волонтеры и СМИ. Спустя две недели поисковики сообщили, что мужчина найден живым.
Оказалось, что в день исчезновения Максима избили. Мужчину на улице подобрал местный житель, и в течение двух недель тот жил у него. А позвонить родным Максим не мог, потому что нападавшие украли его телефон.
Будет ли мужчина писать заявление на подонков в полицию, пока не известно.