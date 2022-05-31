Пропавшего в Ростове 15-летнего подростка нашли живым ночью

Фото: Лиза Алерт.

В донской столице 15-летнего подростка, пропавшего в районе ЦГБ, нашли живым. Илью Б. искали родственники, правоохранители и добровольцы поисковых отрядов.Мальчик пропал днем 1 июня. Родители не смогли ему дозвониться и стали паниковать. Не дожидаясь вечера, они объявили сына в розыск. В районе ЦГБ, где живет мальчик, развернули поисковую операцию. Все искали Илью.Только к полуночи его удалось найти. С мальчиком все в порядке, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Почему он не сообщил родителям, где находится, остается неизвестным.