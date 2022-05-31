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Пропавшего в Ростове 15-летнего подростка нашли живым ночью

Пропавшего в Ростове 15-летнего подростка нашли живым ночью
В донской столице 15-летнего подростка, пропавшего в районе ЦГБ, нашли живым. Илью Б. искали родственники, правоохранители и добровольцы поисковых отрядов.

Мальчик пропал днем 1 июня. Родители не смогли ему дозвониться и стали паниковать. Не дожидаясь вечера, они объявили сына в розыск. В районе ЦГБ, где живет мальчик, развернули поисковую операцию. Все искали Илью.

Только к полуночи его удалось найти. С мальчиком все в порядке, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Почему он не сообщил родителям, где находится, остается неизвестным.
Фото: Лиза Алерт.
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