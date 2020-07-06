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Пропавшего на Дону дезориентированного мужчину нашли мертвым

Пропавшего на Дону дезориентированного мужчину нашли мертвым
Пропавший в Ростовской области 60-летний Александр Сусарин найден мертвым. О его смерти стало известно 7 июля.

Как ранее сообщалось, дезориентированный житель Октябрьского района пропал 27 июня. Родственники переживали, что он может забыть дорогу домой, поэтому сразу обратились за помощью в поисках к волонтерам и в полицию.

Больше недели добровольцы расклеивали ориентировки и прочесывали улицы. Однако надежды рухнули, когда был найден труп мужчины. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

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