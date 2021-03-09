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Пропавшего 19-летнего парня нашли живым в Батайске

Пропавшего 19-летнего парня нашли живым в Батайске
В Батайске нашли живым пропавшего 19-летнего парня. Артёма Чернова искали больше двух недель.

Как сообщал Rostov.ru, молодой человек из хутора Михайлов Тацинского района не выходил на связь с 23 февраля. В это время парень работал на заводе в Красном Крыму Мясниковского района. На праздники Артём должен был уехать на съёмную квартиру в Ростов. Но до дома так и не добрался.

Спустя 17 дней юношу нашли живым в Батайске. Причины его исчезновения пока не известны. Также нет информации о месте пребывания дончанина в течение такого длительного времени.

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