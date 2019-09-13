Пропавшая в Ростовской области пенсионерка шесть дней провела в лесу



В Новошахтинске Ростовской области живой нашли пропавшую 79-летнюю пенсионерку. Нину Гаврилову разыскивали с 11 сентября. Как оказалось, всё это время женщина находилась в лесу. Сотрудники полиции вместе со спасателями обнаружили её 17 сентября.



Нина Семёновна ушла из своего дома на улице Речной и пропала. В поисках участвовали волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт Юг», правоохранители и сотрудники спасательного подразделения. Сообщалось, что Гаврилова не ориентировалась в пространстве и нуждалась в медицинской помощи. Утром 17 сентября специалисты прочёсывали лес, когда служебная собака, почуяв что-то, задала направление поиску. Вскоре пенсионерку нашли живой. Проведя несколько ночей в лесу, одетая только в тонкий халат, она чудом осталась жива. С помощью импровизированных носилок женщину передали медикам. Сейчас она находится в больнице.

