Проникновение в «дом ангелов» на Московской грозит уголовным наказанием

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Вход в «дом ангелов» на Московской и прилегающую территорию теперь грозит уголовным наказанием. Об этом предупреждает администрация Ленинского района.Согласно местным властям, посещение здания и его окрестностей строго запрещено. За нарушение предусмотрены штраф и даже уголовное преследование. Важно отметить, что этот памятник архитектуры был признан аварийным еще в 2009 году. С тех пор дом постепенно разрушается, и его часто посещают злоумышленники, которые повреждают объект культурного наследия или устраивают беспорядки.Ранее вход в здание уже был запрещен. Однако теперь, чтобы сохранить памятник, нарушителям грозят не только штрафы, но и уголовная ответственность.Возникает вопрос о законности таких мер, поскольку уголовное наказание обычно применяется только в случае повреждения или кражи. Однако, вероятно, никто не будет проверять, нарушил ли человек именно эти статьи.