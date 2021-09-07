Прокурор Донецка Ростовской области ушел с должности
В Ростовской области прокурор города Донецка ушел с занимаемой должности. Борис Меерович уволился по собственному желанию, сообщил DonDay.ru.
Старший советник юстиции служил в органах прокуратуры с июля 2001 года. В мае 2014-го его назначили на должность прокурора Ленинского района в Севастополе. Спустя шесть лет Мееровича перевели в Ростовскую область. Что повлияло на решение руководителя надзорного ведомства, неизвестно.
Как сообщал Rostov.ru, в середине августа свой пост покинул прокурор Пролетарского района Ростова Алексей Мальцев.