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Прокурор Донецка Ростовской области ушел с должности

Прокурор Донецка Ростовской области ушел с должности
В Ростовской области прокурор города Донецка ушел с занимаемой должности. Борис Меерович уволился по собственному желанию, сообщил DonDay.ru.

Старший советник юстиции служил в органах прокуратуры с июля 2001 года. В мае 2014-го его назначили на должность прокурора Ленинского района в Севастополе. Спустя шесть лет Мееровича перевели в Ростовскую область. Что повлияло на решение руководителя надзорного ведомства, неизвестно.

Как сообщал Rostov.ru, в середине августа свой пост покинул прокурор Пролетарского района Ростова Алексей Мальцев.

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