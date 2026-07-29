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Прокуратура Ростовской области открыла горячую линию после атаки дронов в Таганроге

Прокуратура Ростовской области открыла горячую линию после атаки дронов в Таганроге
Прокуратура Ростовской области открыла горячую линию после атаки беспилотных летательных аппаратов в Таганроге.

Ранее в городах и районах донского региона сбили дроны. Атаке подверглись Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтинский, Тарасовский, Каменский, Октябрьский, Матвеево-курганский район и Таганрогский залив.

В результате беспилотной атаки большие повреждения получил Таганрог. Потери оказались серьезными: из-за падения обломков ракеты на жилой дом погибла женщина, мужчина пострадал. Жителей пострадавшего дома эвакуировали, развернут пункт временного размещения.

В прокуратуре Ростовской области для помощи жителям организована горячая линия по телефону: 8 (863) 210-55-99.
Фото: Rostov.ru
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