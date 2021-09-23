Прокуратура проводит проверку по факту взрыва в жилом доме на Магнитогорской в Ростове

По факту взрыва газа в доме на Магнитогорской в Ростове прокуратура проводит проверку. Происшествие случилось утром 25 сентября в доме № 3/1.В квартире 62-летнего мужчины взорвалась газовая колонка. Жители проснулись от звука хлопка и вылетевших окон. Более 20 человек эвакуировали. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Когда оказалось, что обрушение дому не грозит, людям разрешили вернуться в квартиры. Пострадавшего владельца госпитализировали.- По факту организована проверка исполнения законодательства в сфере ЖКХ, связанная с хлопком бытового газа, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.