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Прокуратура проводит проверку по факту взрыва в жилом доме на Магнитогорской в Ростове

Прокуратура проводит проверку по факту взрыва в жилом доме на Магнитогорской в Ростове
По факту взрыва газа в доме на Магнитогорской в Ростове прокуратура проводит проверку. Происшествие случилось утром 25 сентября в доме № 3/1.

В квартире 62-летнего мужчины взорвалась газовая колонка. Жители проснулись от звука хлопка и вылетевших окон. Более 20 человек эвакуировали. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Когда оказалось, что обрушение дому не грозит, людям разрешили вернуться в квартиры. Пострадавшего владельца госпитализировали.

- По факту организована проверка исполнения законодательства в сфере ЖКХ, связанная с хлопком бытового газа, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.
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