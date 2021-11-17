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Процветание «серого» рынка сигарет лишает подрастающее поколение будущего

Процветание «серого» рынка сигарет лишает подрастающее поколение будущего
На протяжении почти 10 лет Ростовская область занимает лидирующие позиции на «сером» рынке сигарет. Это связано с граничащими с регионом самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР, а также из стран ЕАЭС, дальнего зарубежья. Именно оттуда в Ростов-на-Дону поступает основной трафик нелегальной продукции.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса доля контрафактных сигарет в России и в регионе, в частности, снизилась. Однако с послаблением эпидемиологического режима и открытием границ поставки нелегальной продукции возобновились. Ситуацию усугубило еще и повышение акциза на сигареты на 20%.

По данным Kantar TNS, во втором квартале 2021 года доля контрафатных сигарет в России составила 12,8%. В Ростовской области доля нелегальных сигарет выросла более чем на 50%. Для сравнения, в I квартале этот показатель был чуть более 20%. Большую часть нелегальной продукции составили подделки известных брендов табака.

Столица Дона является центром «серого» табачного рынка среди городов-миллионников — каждая вторая пачка является нелегальной. В Ростове-на-Дону доля контрафакта, по данным Kantar TNS, составляет 48%. Выше в антирейтинге только Алтайский край и Владикавказ.

Проблема нелегальной табачной продукции кроется еще и серьезному удару по экономике. Из-за продажи сигарет в обход госконтроля, Россия недополучает порядка 100 миллиардов рублей в бюджет.

- Нелегальная продукция становится причиной огромных убытков для бюджета донского региона и федеральной казны в целом. Речь идет о миллиардах рублей недополученных налогов. Кроме того, чем сильнее укрепляется теневой сектор, тем меньше удается выпускать и реализовывать продукции законным производителям табачных изделий. В Ростове потери несет табачная фабрика «Донской табак», — сказал председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по экономической политике Игорь Бураков.

«Убивает» контрафакт и владельцев небольших точек продажи сигарет, предпринимателей малого бизнеса, которые особенно пострадали в период пандемии коронавируса. Поэтому тема нелегальной продажи табака стоит в приоритете у полиции и правительства Ростовской области. Материал помогают собирать общественники, легальная розница и предпринимательские объединения.

Только в 2020 году правоохранители возбудили более 30 уголовных дел, связанных с контрабандой сигарет. Едва ли не ежедневно на границе России с Украиной сотрудники ПУ ФСБ России задерживают людей, перевозящих незаконно сигареты из ДНР и ЛНР.

В связи с пандемией и повышением ставок акцизов на 20% цена на сигареты будет только расти. А учитывая низкий доход россиян, доля нелегальной табачной продукции будет только расти. По оценкам экспертов, в 2021 году «серый» рынок сигарет вырастет как минимум до 30% от всего табачного рынка в России. Такое мнение выразил менеджер по связям с органами государственной власти компании JTI Роман Трошкин.

Мало того, что курение само себе является пагубным для здоровья, все чаще их потребителями становится подрастающее поколение. Из-за дешевизны «безакцизки» и свободной продажи в небольших ларьках у дома покупателями нелегальной продукции все чаще становятся дети. Тем более, если такие точки торгуют контрафактом, уже нарушая закон, вряд ли кто-то будет интересоваться возрастом покупателя.

Подростки признаются, что о злачных местах, где свободно продают дешевые безакцизные сигареты, знают все малолетние курильщики. То есть вместо булочки в столовой, школьники бегут в магазинчик, чтобы купить пачку сигарет. Самое удивительное, что даже продавцов табачной продукции не смущает, что основные их покупатели — это дети.

- У нас даже недалеко от школы находится ларек с «табачкой». И все знают, что там детям продают сигареты, - рассказал 15-летний Сергей К., ученик одной из школ Ростова-на-Дону. - Мои одноклассники бегают туда на переменах, а потом по углам курят.

Проблема нелегальных сигарет касается не только нарушителей закона, но и законодателей. От четкости законов и активной работы правоохранителей, а также от руководителей торговых точек зависит количество контрафакта, попадающего на территорию России. Более того, это зависит от каждого продавца, торгующего табачной продукцией. А еще — от потребителей контрафактной продукцией, которые не считают их покупку серьезным проступком, возможно искренне не задумываясь о том, что в долгосрочной перспективе «помогают» и криминалу, и росту курения несовершеннолетних.

На борьбу с «серым» рынком сигарет брошены все силы. Помимо повышения акцизов, с лета 2020 года запрещен оборот немаркированного табака, а в этом году запретили продавать немаркированные сигары, сигариллы и другие альтернативные товары. К борьбе с теневой продажей сигарет подключились и предприниматели. В частности, имеет популярность проект «Честный магазин». Продукция содержит специальные стикеры, благодаря которым покупатель понимает качество товара. Кроме того, рассматривается вопрос об ужесточении мер за производство и торговлю нелегальной продукцией.

Куда сложнее задача заставить детей не покупать нелегальные сигареты. Исследовательский холдинг РОМИР провел исследование, в котором подростки приняли участие в качестве тайных покупателей. Им предстояло покупать нелегальные сигареты. Результатом исследования оказалось, что почти в 100% случаев нелегальные сигареты продавали несовершеннолетним.

По словам депутата Городской думы Ростова, члена комиссии по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Павла Кузьмина, «серый» рынок сигарет безусловно является драйвером подросткового курения. Для борьбы с пагубной зависимостью у подрастающего поколения, нужно найти для них более интересное хобби, которое сможет отвлечь их от вредного пристрастия.

- Конечно нужно бороться с «серым» рынком табака, который, кстати формируется в ЕАЭС и поставки идут из Белоруссии, ЛНР и ДНР. Но важнее в принципе изменить стандарты «кайфа» от жизни. Не за счет употребления чего-то, а получения радости от достижений. В спорте, хобби, карьере и так далее. У меня есть хороший пример, - поделился народный избранник. - Ребята из нашей ростовской футбольной команды «Журавли» все до одного были из трудных семей и стоят на учете в детском отделе полиции. Но вот мы им дали замену - футбол. И теперь они другие. Они «рвут» всех на футбольных полях, увлечены общим делом, ездят на соревнования. Вот это и нужно делать.

При этом, для борьбы с подростковым курением необходимо активизировать борьбу с продажей нелегальных сигарет. Тогда все ранее принятые правительством меры покажут гораздо большую эффективность.

В романе Эрих Мария Ремарк «Возлюби ближнего своего» есть фраза: «Сигарета в нужную минуту лучше, чем все идеалы мира». Однако прав ли был великий писатель относительно подрастающего поколения? Ведь что может быть идеальнее здорового и счастливого детства.
Фото: РостовРу
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