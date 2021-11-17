Процветание «серого» рынка сигарет лишает подрастающее поколение будущего

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На протяжении почти 10 лет Ростовская область занимает лидирующие позиции на «сером» рынке сигарет. Это связано с граничащими с регионом самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР, а также из стран ЕАЭС, дальнего зарубежья. Именно оттуда в Ростов-на-Дону поступает основной трафик нелегальной продукции.В 2020 году из-за пандемии коронавируса доля контрафактных сигарет в России и в регионе, в частности, снизилась. Однако с послаблением эпидемиологического режима и открытием границ поставки нелегальной продукции возобновились. Ситуацию усугубило еще и повышение акциза на сигареты на 20%.По данным Kantar TNS, во втором квартале 2021 года доля контрафатных сигарет в России составила 12,8%. В Ростовской области доля нелегальных сигарет выросла более чем на 50%. Для сравнения, в I квартале этот показатель был чуть более 20%. Большую часть нелегальной продукции составили подделки известных брендов табака.Столица Дона является центром «серого» табачного рынка среди городов-миллионников — каждая вторая пачка является нелегальной. В Ростове-на-Дону доля контрафакта, по данным Kantar TNS, составляет 48%. Выше в антирейтинге только Алтайский край и Владикавказ.Проблема нелегальной табачной продукции кроется еще и серьезному удару по экономике. Из-за продажи сигарет в обход госконтроля, Россия недополучает порядка 100 миллиардов рублей в бюджет.- Нелегальная продукция становится причиной огромных убытков для бюджета донского региона и федеральной казны в целом. Речь идет о миллиардах рублей недополученных налогов. Кроме того, чем сильнее укрепляется теневой сектор, тем меньше удается выпускать и реализовывать продукции законным производителям табачных изделий. В Ростове потери несет табачная фабрика «Донской табак», — сказал председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по экономической политике Игорь Бураков.«Убивает» контрафакт и владельцев небольших точек продажи сигарет, предпринимателей малого бизнеса, которые особенно пострадали в период пандемии коронавируса. Поэтому тема нелегальной продажи табака стоит в приоритете у полиции и правительства Ростовской области. Материал помогают собирать общественники, легальная розница и предпринимательские объединения.Только в 2020 году правоохранители возбудили более 30 уголовных дел, связанных с контрабандой сигарет. Едва ли не ежедневно на границе России с Украиной сотрудники ПУ ФСБ России задерживают людей, перевозящих незаконно сигареты из ДНР и ЛНР.В связи с пандемией и повышением ставок акцизов на 20% цена на сигареты будет только расти. А учитывая низкий доход россиян, доля нелегальной табачной продукции будет только расти. По оценкам экспертов, в 2021 году «серый» рынок сигарет вырастет как минимум до 30% от всего табачного рынка в России. Такое мнение выразил менеджер по связям с органами государственной власти компании JTI Роман Трошкин.Мало того, что курение само себе является пагубным для здоровья, все чаще их потребителями становится подрастающее поколение. Из-за дешевизны «безакцизки» и свободной продажи в небольших ларьках у дома покупателями нелегальной продукции все чаще становятся дети. Тем более, если такие точки торгуют контрафактом, уже нарушая закон, вряд ли кто-то будет интересоваться возрастом покупателя.Подростки признаются, что о злачных местах, где свободно продают дешевые безакцизные сигареты, знают все малолетние курильщики. То есть вместо булочки в столовой, школьники бегут в магазинчик, чтобы купить пачку сигарет. Самое удивительное, что даже продавцов табачной продукции не смущает, что основные их покупатели — это дети.- У нас даже недалеко от школы находится ларек с «табачкой». И все знают, что там детям продают сигареты, - рассказал 15-летний Сергей К., ученик одной из школ Ростова-на-Дону. - Мои одноклассники бегают туда на переменах, а потом по углам курят.Проблема нелегальных сигарет касается не только нарушителей закона, но и законодателей. От четкости законов и активной работы правоохранителей, а также от руководителей торговых точек зависит количество контрафакта, попадающего на территорию России. Более того, это зависит от каждого продавца, торгующего табачной продукцией. А еще — от потребителей контрафактной продукцией, которые не считают их покупку серьезным проступком, возможно искренне не задумываясь о том, что в долгосрочной перспективе «помогают» и криминалу, и росту курения несовершеннолетних.На борьбу с «серым» рынком сигарет брошены все силы. Помимо повышения акцизов, с лета 2020 года запрещен оборот немаркированного табака, а в этом году запретили продавать немаркированные сигары, сигариллы и другие альтернативные товары. К борьбе с теневой продажей сигарет подключились и предприниматели. В частности, имеет популярность проект «Честный магазин». Продукция содержит специальные стикеры, благодаря которым покупатель понимает качество товара. Кроме того, рассматривается вопрос об ужесточении мер за производство и торговлю нелегальной продукцией.Куда сложнее задача заставить детей не покупать нелегальные сигареты. Исследовательский холдинг РОМИР провел исследование, в котором подростки приняли участие в качестве тайных покупателей. Им предстояло покупать нелегальные сигареты. Результатом исследования оказалось, что почти в 100% случаев нелегальные сигареты продавали несовершеннолетним.По словам депутата Городской думы Ростова, члена комиссии по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Павла Кузьмина, «серый» рынок сигарет безусловно является драйвером подросткового курения. Для борьбы с пагубной зависимостью у подрастающего поколения, нужно найти для них более интересное хобби, которое сможет отвлечь их от вредного пристрастия.- Конечно нужно бороться с «серым» рынком табака, который, кстати формируется в ЕАЭС и поставки идут из Белоруссии, ЛНР и ДНР. Но важнее в принципе изменить стандарты «кайфа» от жизни. Не за счет употребления чего-то, а получения радости от достижений. В спорте, хобби, карьере и так далее. У меня есть хороший пример, - поделился народный избранник. - Ребята из нашей ростовской футбольной команды «Журавли» все до одного были из трудных семей и стоят на учете в детском отделе полиции. Но вот мы им дали замену - футбол. И теперь они другие. Они «рвут» всех на футбольных полях, увлечены общим делом, ездят на соревнования. Вот это и нужно делать.При этом, для борьбы с подростковым курением необходимо активизировать борьбу с продажей нелегальных сигарет. Тогда все ранее принятые правительством меры покажут гораздо большую эффективность.В романе Эрих Мария Ремарк «Возлюби ближнего своего» есть фраза: «Сигарета в нужную минуту лучше, чем все идеалы мира». Однако прав ли был великий писатель относительно подрастающего поколения? Ведь что может быть идеальнее здорового и счастливого детства.