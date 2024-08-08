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Приговоренная к пожизненному сроку ростовчанка выйдет из тюрьмы через полтора года

Приговоренная к пожизненному сроку ростовчанка выйдет из тюрьмы через полтора года
Ростовчанка, осужденная за контрабанду крупной партии кокаина, сможет освободиться через полтора года. После передачи заключенной из Вьетнама в Россию ей назначил новый срок в соответствии с российскими законами.

Вместо пожизненного Ленинский районный суд Ростова избрал меру наказания в виде 13 лет 4 месяцев колонии общего режима. При этом учтут время нахождения под стражей (с 2014-го по 2018-й) из расчета день в СИЗО за полтора в колонии и время, проведенное в тюрьме Вьетнама (с 2018-го по 2024-й). Таким образом Мария Дапирка проведет за решеткой порядка полутора лет.

Постановление Ленинского районного суда города было подписано в феврале 2023 года, однако исполнено было только сейчас, после перевода ростовчанки в Россию.
Фото: соцсети Марии Дапирки.
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