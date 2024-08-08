Приговоренная к пожизненному сроку ростовчанка выйдет из тюрьмы через полтора года

Фото: соцсети Марии Дапирки.

Ростовчанка, осужденная за контрабанду крупной партии кокаина, сможет освободиться через полтора года. После передачи заключенной из Вьетнама в Россию ей назначил новый срок в соответствии с российскими законами.Вместо пожизненного Ленинский районный суд Ростова избрал меру наказания в виде 13 лет 4 месяцев колонии общего режима. При этом учтут время нахождения под стражей (с 2014-го по 2018-й) из расчета день в СИЗО за полтора в колонии и время, проведенное в тюрьме Вьетнама (с 2018-го по 2024-й). Таким образом Мария Дапирка проведет за решеткой порядка полутора лет.Постановление Ленинского районного суда города было подписано в феврале 2023 года, однако исполнено было только сейчас, после перевода ростовчанки в Россию.