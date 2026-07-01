Причиной загрязнения Соленого озера в Батайске назвали разложение водорослей

Фото: Минприроды Ростовской области

В Министерстве природы Ростовской области сообщили, что причиной появления необычных отложений и пены в Соленом озере Батайска стало массовое разложение сине-зеленых водорослей. Информация об этом была опубликована в социальных сетях ведомства.Сообщения о загрязнении водоема появились в конце июня. Жители города в социальных сетях делились фотографиями и видео, на которых были видны твердые отложения серого и зеленого цветов, а также странная желтая пена. Было отмечено, что каких-либо организованных мест сброса сточных вод в районе озера не обнаружено.Ситуация привлекла внимание донского Минприроды. Специалисты ведомства выехали на место 24 июня, взяли пробы воды для проведения экспертиз. Результаты исследований, обнародованные 1 июля, показали, что обнаруженные на поверхности канала загрязнения – это исключительно отмирающие и гниющие сине-зеленые водоросли.- 1 июля специалистами министерства проведено повторное обследование канала и прилегающей акватории озера Соленого, в ходе которого зафиксированы незначительные остаточные явления разложения водорослей, — уточнили в ведомстве.На момент повторного обследования состояние канала оценивается как удовлетворительное, а в самом озере признаков загрязнения не зафиксировано.