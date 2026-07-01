Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Причиной загрязнения Соленого озера в Батайске назвали разложение водорослей

Причиной загрязнения Соленого озера в Батайске назвали разложение водорослей

В Министерстве природы Ростовской области сообщили, что причиной появления необычных отложений и пены в Соленом озере Батайска стало массовое разложение сине-зеленых водорослей. Информация об этом была опубликована в социальных сетях ведомства.

Сообщения о загрязнении водоема появились в конце июня. Жители города в социальных сетях делились фотографиями и видео, на которых были видны твердые отложения серого и зеленого цветов, а также странная желтая пена. Было отмечено, что каких-либо организованных мест сброса сточных вод в районе озера не обнаружено.

Ситуация привлекла внимание донского Минприроды. Специалисты ведомства выехали на место 24 июня, взяли пробы воды для проведения экспертиз. Результаты исследований, обнародованные 1 июля, показали, что обнаруженные на поверхности канала загрязнения – это исключительно отмирающие и гниющие сине-зеленые водоросли.

- 1 июля специалистами министерства проведено повторное обследование канала и прилегающей акватории озера Соленого, в ходе которого зафиксированы незначительные остаточные явления разложения водорослей, — уточнили в ведомстве.

На момент повторного обследования состояние канала оценивается как удовлетворительное, а в самом озере признаков загрязнения не зафиксировано.
Фото: Минприроды Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика