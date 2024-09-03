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Причиной розовой воды в канале под Ростовом стало массовое появление зоопланктона

Причиной розовой воды в канале под Ростовом стало массовое появление зоопланктона
После того как DonDay сообщил о розовой воде в канале под Ростовом, региональное Министерство природных ресурсов и экологии обратило на это внимание.

Сотрудники министерства отправились в посёлок Красный Сад Аксайского района. На месте они взяли образцы воды необычного цвета для анализа.

Результаты исследования показали, что изменение цвета воды связано с массовым появлением зоопланктона. Вода окрасилась из-за бурного роста специфических организмов, содержащих красный пигмент.

- В момент отбора образцов было зафиксировано активное развитие зоопланктона, что является признаком высокого уровня «цветения» воды, — пояснили в министерстве.

Бактерии в канале могли появиться из-за высокой температуры, слабого течения и нехватки кислорода в воде.
Фото: соцсети
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