Причиной розовой воды в канале под Ростовом стало массовое появление зоопланктона

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После того как DonDay сообщил о розовой воде в канале под Ростовом, региональное Министерство природных ресурсов и экологии обратило на это внимание.Сотрудники министерства отправились в посёлок Красный Сад Аксайского района. На месте они взяли образцы воды необычного цвета для анализа.Результаты исследования показали, что изменение цвета воды связано с массовым появлением зоопланктона. Вода окрасилась из-за бурного роста специфических организмов, содержащих красный пигмент.- В момент отбора образцов было зафиксировано активное развитие зоопланктона, что является признаком высокого уровня «цветения» воды, — пояснили в министерстве.Бактерии в канале могли появиться из-за высокой температуры, слабого течения и нехватки кислорода в воде.