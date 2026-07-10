Причастного к тройному убийству в Таганроге заключили под стражу

- Под стражей Евгений Утесов пробудет до 10 сентября, - сообщили в пресс-службе судов.



Фото: СУ СКР по Ростовской области

Ленинский суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения 44-летнему Евгению Утесову, причастному к тройному убийству. Мужчину обвиняют по статье «Убийство двух или более лиц».Трагедия произошла накануне на улице 1-й Котельной в Таганроге. В частном доме нашли тела трех человек: двух женщин и мужчины. У всех были признаки насильственной смерти. В СУ СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц». Главным подозреваемым стал 44-летний Евгений Утесов. Вместе с 69-летним отцом Леонидом Утесовым он скрылся в неизвестном направлении.Позже стало известно, что погибшие были родственниками бывшей супруги Евгения - Оксаны Гончаровой.Подозреваемого нашли и задержали. Утесова-старшего обнаружили мертвым в лесополосе. По предварительным данным, его смерть не носит криминального характера.Следствие допросило свидетелей и установило новые обстоятельства произошедшего. Как выяснилось, к преступлению причастен 69-летний Леонид Утесов. Евгений искал свою бывшую супругу Оксану. В тот момент она находилась в доме вместе с родственниками. Не найдя ее, Утесов-младший совершил поджог. Однако огонь быстро потушили.Кроме того, возбуждены дела по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов».