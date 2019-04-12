При раскопках в Ростовской области нашли останки молодого бойца с пулемётной лентой



В Ростовской области в местах боёв на «Миус Фронте» поисковики продолжают работу, обнаруживая всё новые уникальные находки.



На днях добровольцы из отряда «Миус Фронт» нашли останки молодого солдата с пулемётной лентой. Поисковики предполагают, что боец погиб от осколка, разорвавшегося снаряда во время немецкого контрнаступления.

- Он упал в траншею вместе с патронами. Так уже погибший он всё же выполнил своё задание, - рассказали в поисковом отряде «Миус Фронте». - Взвод смог отбить атаку врага и, получив помощь, пошёл вперёд. А погибший герой так и остался навсегда лежать в окопе.







Так, спустя почти 80 лет, поисковикам удалось найти ещё одного героя, спешившего передать пулемётную ленту на помощь стрелковому взводу.



