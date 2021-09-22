Президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекли бегство в Ростов-на-Дону

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко убежден, что принятие закона «Об олигархах» может привести президента Украины к бегству в Ростов. О том, что Владимир Зеленский рискует повторить судьбу одного из предшествующих глав государства - Виктора Януковича, депутат рассказал на телеграм-канале.Политик считает, что закон превращает страну «в монархию под руководством Владимира Первого».— Хочу объяснить, что этот закон дает. Во-первых, это большая коррупция. Совет национальной безопасности и обороны Украины, а по сути, сам Зеленский, будет решать, кто плохой, а кто хороший. И сразу начнется: не хочешь быть плохим — бери чемодан денег и неси на Банковую (прим. — в офис президента). Во-вторых, позволит влиять на СМИ, чтобы они не болтали, как власть грабит страну, — написал Алексей Гончаренко.Согласно закону «Об олигархах» Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр.Депутат от партии «Европейская солидарность» также добавил, что законопроект приняли, не дождавшись решения Венецианской комиссии (прим. — официально Европейская комиссия за демократию через право — консультативный орган по конституционному праву). Якобы инициаторы знали, что европейцы не поддержат законопроект.— Потому, Владимир Александрович, я хочу напомнить вам одно: все это на Украине не пройдет и закончится одним — Ростовом-на-Дону, — подытожил депутат.Зеленскому практически предрекают судьбу Виктора Януковича. Экс-президент, обвиняемый в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны, в 2014 году покинул Украину. Вскоре он прописался в донской столице.