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Президент России объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября

Президент России объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября
Президент Российской Федерации поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой. Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Такое решение было принято в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу.

При этом неделя выходных пройдет с сохранением зарплаты. При необходимости губернаторы регионов смогут продлевать нерабочие дни. Также главы регионов по своему усмотрению могут ввести нерабочие дни уже с 23 октября. Президент России отметил, что нужно расширять объемы тестирования на COVID-19. А нерабочие дни позволят лишний раз обеспечить изоляцию заразившимся жителям.

Фото: kurez.com.
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