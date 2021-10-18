Президент России объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября

Президент Российской Федерации поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой. Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Такое решение было принято в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу.При этом неделя выходных пройдет с сохранением зарплаты. При необходимости губернаторы регионов смогут продлевать нерабочие дни. Также главы регионов по своему усмотрению могут ввести нерабочие дни уже с 23 октября. Президент России отметил, что нужно расширять объемы тестирования на COVID-19. А нерабочие дни позволят лишний раз обеспечить изоляцию заразившимся жителям.