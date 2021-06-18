Президент РФ продлил полномочия южного транспортного прокурора. 45-летний Геннадий Крук останется на должности главы надзорного ведомства как минимум до 2026 года.Прокурор родился в городе Магдебурге ГДР (Германской Демократической Республики). В 22 года он окончил Амурский государственный университет. Во время обучения он уже начал службу в органах прокуратуры. Геннадий Крук работал помощником прокурора Свободненского района Амурской области и первым замом Восточно-Сибирского транспортного прокурора. Должность южного транспортного прокурора советник юстиции занял летом 2016 года, сменив Сергея Дмитриева.За годы службы Крук удостоился нагрудных знаков «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу», медали «290 лет прокуратуре России».