Президент РФ помиловал осужденного ростовчанина

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Осужденного ростовчанина помиловал президент Российской Федерации. Об этом 15 августа сообщило правительство области.Мужчина уже отбыл срок лишения свободы за совершённые преступления. Кроме того, ему пришлось заплатить многомиллионный штраф, который был назначен в качестве дополнительного наказания.Члены комиссии учли состояние здоровья мужчины, его материальное положение и положительные качества, такие как доброта и участие в волонтёрской деятельности.Постановление о помиловании вступило в силу неделю назад.