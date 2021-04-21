Президент РФ объявил о продлении майских праздников до 11-го числа

Президент России объявил о продлении майских праздников. Выходными станут дни с 1 по 11 мая. Об этом глава государства сообщил в ходе совещания по борьбе с коронавирусом 23 апреля.Российский президент одобрил предложение Роспотребнадзора увеличить количество нерабочих дней на майских праздниках.- Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, - сообщил Владимир Путин. - Сегодня соответствующий указ подпишу.Изначально в этот период четыре дня должны были остаться рабочими (с 4 по 7 мая включительно).