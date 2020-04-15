Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Президент РФ наградил таганрожца Добронравова орденом Мужества

Президент РФ наградил таганрожца Добронравова орденом Мужества
Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил Федора Добронравова орденом Дружбы. Соответствующий указ глава государства подписал 16 апреля.

Артист получил награду за большой вклад в развитие отечественной культуры.

Вместе с таганрожцем орден Дружбы получила Елена Яковлева и Светлана Рябова.

Федор Добронравов родился и вырос на юге России в самой обычной советской семье. Его папа работал строителем, а мама трудилась на хлебозаводе. Мальчик рос простым дворовым пацаном. Позже актер вспоминал: "Мы играли в "тимуровцев", помогали пожилым людям и запускали воздушных змеев. Родители мои – рабочие, и я думал, что моя жизнь сложится так же".

Однако с ранних лет Федор познакомился со сценой. Обладая хорошим голосом, он с удовольствием выступал на различных конкурсах и концертах. Практически все творческие вечера в Таганроге проходили с его участием.

Была у юноши заветная мечта – стать клоуном. Ради нее он поступил в цирковую студию, начал активно заниматься спортом: боксом, прыжками в воду, волейболом, баскетболом. В 1978 году, получив среднее образование, молодой человек отправился в Москву с целью поступить в цирковое училище. Только строгое правило - юноши до армии не принимаются - отсрочило осуществление мечты на два года.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.