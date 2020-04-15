Президент РФ наградил таганрожца Добронравова орденом Мужества

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил Федора Добронравова орденом Дружбы. Соответствующий указ глава государства подписал 16 апреля.Артист получил награду за большой вклад в развитие отечественной культуры.Вместе с таганрожцем орден Дружбы получила Елена Яковлева и Светлана Рябова.Федор Добронравов родился и вырос на юге России в самой обычной советской семье. Его папа работал строителем, а мама трудилась на хлебозаводе. Мальчик рос простым дворовым пацаном. Позже актер вспоминал: "Мы играли в "тимуровцев", помогали пожилым людям и запускали воздушных змеев. Родители мои – рабочие, и я думал, что моя жизнь сложится так же".Однако с ранних лет Федор познакомился со сценой. Обладая хорошим голосом, он с удовольствием выступал на различных конкурсах и концертах. Практически все творческие вечера в Таганроге проходили с его участием.Была у юноши заветная мечта – стать клоуном. Ради нее он поступил в цирковую студию, начал активно заниматься спортом: боксом, прыжками в воду, волейболом, баскетболом. В 1978 году, получив среднее образование, молодой человек отправился в Москву с целью поступить в цирковое училище. Только строгое правило - юноши до армии не принимаются - отсрочило осуществление мечты на два года.