Представители 10 стран мира съехались в Ростов на открытие международного конгресса волонтёров



Торжественное открытие международного конгресса волонтёров состоялось в Ростове-на-Дону. В здании музыкального театра собрались участники из десяти стран мира. Мероприятие прошло 1 октября. На конгрессе встретились писатели, журналисты, блогеры, музыканты и краеведы.



Перед собравшимися выступил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.



- С каждым годом как в России, так и за рубежом возрастает интерес к Ростовской области, - отметил депутат. - Наш регион привлекает туристов и бизнесменов. Таким образом, мы формируем весомые конкурентные преимущества нашего региона.



Конгресс волонтёров является одним из этапов культурно-просветительского проекта #УзнайРоссию. Мероприятие проводится при поддержке Общественных палат России и Ростовской области, а также Министерства культуры РФ.



- На открытии конгресса собрались те, кто откликнулся на призыв посетить родину Шолохова, Чехова и других выдающихся людей. На мероприятии собрались более двухсот участников, которые готовы обсудить план действий на региональном, федеральном и даже международном уровнях. Наша цель — сделать Ростовскую область и другие «литературные» регионы местами паломничества туристов, литераторов и исследователей, - поделился член Общественной палаты РФ от донского региона Леонид Шафиров.



Мероприятие продлится пять дней. В рамках конгресса пройдёт первый международный литературный фестиваль «Узнай Россию: гении слова, рожденные на Дону».