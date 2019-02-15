Председатель СБУ заявил, что в поджоге храмов в Украине виноваты ростовские силовики



Председатель СБУ обвинил ростовских силовиков в поджоге храмов в Украине. Такое заявление Василий Грицак сделал во время координационного совещания правоохранительных органов, сообщает телеканал «112 Украина».



Грицак сказал, что ЧП были координированы ФСБ России в Ростовской области. Напомним, два случая поджогов были зарегистрированы несколько дней назад. Так, 15 февраля запылал Вознесенский храм в Кривом Роге. Причиной возгорания стала зажигательная смесь. Повреждёнными оказались входная дверь и надвратная икона.



Через два дня злоумышленники попытались поджечь запорожский храм Иоанна Богослова. Тогда подозреваемых, вооружённых факелами и горючей жидкостью, удалось вовремя задержать.



Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак уверен, что к инцидентам приложили руку силовики из Ростовской области.



– Я могу сказать, что нападения на культовые сооружения УПЦ МП были организованы с территории оккупированного Донбасса, но у нас есть подтверждённые данные о том, что планы по дестабилизации или розыгрыше религиозного фактора в Украине согласовывались с ФСБ РФ непосредственно в Ростовской области, – сказал государственный деятель.



По словам Грицака, поджоги совершались для того, чтобы запугать служителей церкви.