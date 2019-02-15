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Председатель СБУ заявил, что в поджоге храмов в Украине виноваты ростовские силовики

Председатель СБУ заявил, что в поджоге храмов в Украине виноваты ростовские силовики
Председатель СБУ обвинил ростовских силовиков в поджоге храмов в Украине. Такое заявление Василий Грицак сделал во время координационного совещания правоохранительных органов, сообщает телеканал «112 Украина».

Грицак сказал, что ЧП были координированы ФСБ России в Ростовской области. Напомним, два случая поджогов были зарегистрированы несколько дней назад. Так, 15 февраля запылал Вознесенский храм в Кривом Роге. Причиной возгорания стала зажигательная смесь. Повреждёнными оказались входная дверь и надвратная икона.

Через два дня злоумышленники попытались поджечь запорожский храм Иоанна Богослова. Тогда подозреваемых, вооружённых факелами и горючей жидкостью, удалось вовремя задержать.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак уверен, что к инцидентам приложили руку силовики из Ростовской области.

– Я могу сказать, что нападения на культовые сооружения УПЦ МП были организованы с территории оккупированного Донбасса, но у нас есть подтверждённые данные о том, что планы по дестабилизации или розыгрыше религиозного фактора в Украине согласовывались с ФСБ РФ непосредственно в Ростовской области, – сказал государственный деятель.

По словам Грицака, поджоги совершались для того, чтобы запугать служителей церкви.

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