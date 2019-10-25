Предложения регионов войдут в новый Кодекс об административных правонарушениях



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В Законодательном собрании Ростовской области 29 октября прошло выездное заседание Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Основной его темой стало обсуждение предложений субъектов в новый КоАП.



Работа над документом началась несколькими месяцами ранее, когда соответствующее поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев.

- Проект документа должен быть готов к концу ноября, - сообщил председатель комитета Андрей Клишас. – Его разошлют по регионам, и мы начнём работу непосредственно с текстом кодекса. Планируется, что полностью разработка документа будет завершена до 1 марта.



На связи с участниками совещания были представители 24 регионов, которые делились своими наработками в формате видеосвязи. Главными проблемами существующего Кодекса об административных правонарушениях специалисты назвали нечёткое разделение полномочий между федеральными и региональными органами власти, а также множество проблем в правоприменительной практике.



В основном это касается региональных законов, принимаемых на местах. Например, в Ростовской области введены ограничения на продажу вейпов и энергетических напитков несовершеннолетним. Но такая норма в федеральном законодательстве отсутствует, и по факту правонарушитель остаётся безнаказанным. То же самое касается правил благоустройства и парковки транспорта. И такие примеры есть в каждом регионе.

- Мы хотим, чтобы новый кодекс был ориентирован на субъекты и учёл все те моменты, которые не дают сейчас эффективно применять административное законодательство, - отметила сенатор от Ростовской области в Совете Федераций Ирина Рукавишникова. – Сегодня наша задача – выбрать наиболее типичные для всех регионов составы и перенести их в КоАП, установив возможность привлечения полиции для составления протоколов.



Первый заместитель прокурора Ростовской области Андрей Сысоенков предложил ввести в новый документ административную ответственность для родителей курящих детей. Сейчас к ответственности, вне зависимости от возраста, могут быть привлечены только лица, курящие в неположенных местах. Свои предложения депутаты направляют в рабочую группу, занимающуюся составлением нового документа. Её возглавил заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин. Он также принял участие в совещании.



По словам председателя Законодательного собрания Ростовской области Александра Ищенко, существующие нормы КоАП не дают возможность региональным властям выполнять свои полномочия.

- Сложившаяся судебная практика за последние 15-16 лет практически лишила регионы возможности должным образом регулировать вопросы административной ответственности, - добавил спикер. - Многие жители области это замечают, когда сталкиваются с теми или иными правонарушениями, обвиняя местные власти в бездействии. Мы выносим на повестку дня вопросы, которые не относятся к компетенции региональных властей. Мы надеемся, что все наши пожелания будут учтены в новом кодексе.