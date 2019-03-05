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Праздничные выходные порадуют ростовчан тёплой погодой

Праздничные выходные порадуют ростовчан тёплой погодой
В Ростове праздничные выходные порадуют жителей тёплой погодой. Об этом сообщает Ростовский гидрометцетр.

В пятницу 8 марта днём термометр покажет до +12°. Вечером похолодает буквально на два градуса. Весь день будет малооблачно.

В субботу днём и вечером прогнозируется от +11° до +13°. Небо будет частично затянуто тучами, но солнце всё равно успеет порадовать ростовчан своими тёплыми лучами.

Весенний дождь начнётся в воскресенье и будет продолжаться на следующей неделе. Столбики термометров днём и вечером 10 марта покажут +10°.

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