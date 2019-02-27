Правительство Ростовской области планирует в два раза снизить уровень бедности к 2024 году



Донское правительство планирует в два раза снизить уровень бедности в регионе к 2024 году. В этой задаче помогут, в первую очередь, социальные контракты. За 2018 год было заключено 995 соцконтрактов. Сейчас помощь такого вида оказывается уже 4 589 людям. Контракты позволяют малоимущим семьям найти работу, получить профессиональное образование, открыть своё дело, вылечиться от алко- и наркозависимости, устроить ребёнка в дошкольное образовательное учреждение, погасить задолженности за жильё или услуги ЖКХ или установить приборы учёта газа.



- Такие меры позволяют увеличивать материальное благосостояние семей в 2,5 раза, - добавила министр труда и социального развития Елена Елисеева. - Максимальный размер соцконтракта составляет 60 тысяч рублей. Адресная социальная помощь вошла в новые программные документы, в том числе в Стратегию социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года.



Для каждого человека предлагается индивидуальная программа поддержки, которая выстраивается из каждой конкретной жизненной ситуации.



Помимо этого, особое внимание будет уделяться многодетным семьям. На сегодняшний день существует уже 16 мер поддержки. В их числе — региональный материнский капитал. Елена Елисеева добавила, что у такого маткапитала намного больше направлений. Благодаря социальной поддержке на Дону постоянно растёт число многодетных семей — за последние семь лет их количество выросло в два раза.



К лету будет составлен общий портрет малоимущей семьи, чтобы правительство понимало, какие новые меры поддержки нужно предпринять, чтобы им помочь.