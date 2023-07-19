Правительство Ростовской области совместно с Минобороны РФ организовали очередной телемост с участниками СВО и их близкими

Фото: правительство Ростовской области

Правительство Ростовской области совместно с Минобороны России организовали телемост с бойцами и их близкими. В разговоре приняли участие донские военнослужащие, которые выполняют боевые задачи в зоне спецоперации в ДНР.Телемост был организован за короткие сроки. В импровизированную студию из Ростова и Зерноградского района приехали родные и близкие военнослужащих артиллерийского подразделения.В рамках телемоста заместитель командира полка по военно-политической работе Денис Довбыш подчеркнул, что несмотря на тяжелую обстановку, военнослужащие настроены позитивно. Они успешно выполняют все поставленные задачи для защиты своей Родины.- Снаряды впустую не уходят, ведем контрбатарейную борьбу. Как только приходят координаты – открываем огонь и подавляем артиллерию противника, - рассказывает старший лейтенант с позывным «Центр».Главной темой разговора являются новости мирной жизни.- Мама, там папа! - с восторгом кричит маленький Женя. Ему 3,5 года, увидеть папу на экране для него большая радость. Также малыш смог поделиться своими мечтами – Папа, а ты мне купишь крокодила?- папа, конечно, совсем не против.Среди тех, кто держит боевой пост - мобилизованные, контрактники, и добровольцы. В ростовской студии – мамы, жены, а также отцы и дети. Общий настрой по обе стороны экрана положительный. А от тех, кто не смог поучаствовать в телемосте бойцы передавали приветы.При этом, возможность увидеть родных – это не единственное хорошее событие у военнослужащих в тот день. По поручению главы региона Василия Голубева замгубернатора Вадим Артемов доставил радиостанции, тепловизоры, квадрокоптер, дизельный генератор, маскировочные сети и блокиратор дронов. Все это необходимо для выполнения боевых задач.В рамках телемоста замглавы региона пообщался с командным составом и военнослужащими, организовал для них личный прием.- Ростовская область со своими земляками находится на постоянной связи, регулярно передаем помощь, причем все заявки отрабатываем в максимально короткие сроки, - отметил Вадим Артемов. - Еще одна цель таких поездок - поговорить с бойцами, услышать о проблемных вопросах, если они есть. Причем не только касающихся самих военнослужащих, но и возникающих у близких, которые ждут их дома. Безусловно, в регионе создана целая система помощи военнослужащим и их семьям, но живое общение, лицом к лицу, тоже необходимо.