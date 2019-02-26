Пожилые супруги-инвалиды в Ростовской области живут в разваливающемся доме без воды и газа



Вот уже почти 60 лет Нина и Виктор Чумаровы живут в посёлке Ясногорка Белокалитвинского района. Виктору Ивановичу - 88 лет, а его благоверной - 79. После женитьбы они поселились в небольшом доме № 5 по улице Стаханова. Посёлок маленький, без развитой инфраструктуры, в домах нет воды и газа, печи топятся углём. Более чем за полвека маленькие скромные домики практически развалились, и почти всех жителей расселили в другие районы. Однако, дом № 5 администрация будто не замечает. За шесть десятков лет стены его покрылись такими глубокими и широкими трещинами, что в них можно засунуть ладонь. В помещении очень холодно, и чете Чумаровых приходится надевать телогрейки и куртки.







Виктор Иванович родился в Смоленске, работал шахтёром. Оттуда его перевели в Ростовскую область. В Ясногорке на танцах он познакомился со своей будущей женой Ниной, которая всю жизнь проработала продавцом в посёлке.



В 41 год Виктор получил третью группу инвалидности - последствия опасной профессии. Из-за тяжёлых металлов, находящихся в недрах земли, у мужчины начались проблемы с лёгкими, также во время работы он потерял несколько фаланг пальцев левой руки.

К старости он начал терять зрение - один глаз полностью ослеп, второй видит только наполовину. Дети возили его на операцию в Ростов, но она не дала ощутимых результатов.







В ноябре 2018 года у Нины Алексеевны обнаружили рак груди. В посёлке она не может получить должного лечения, поэтому внук с супругой, которые живут в Таганроге, приезжают в Ясногорку, а оттуда везут бабушку в больницу Каменска-Шахтинского. В общей сложности дорога в одну сторону занимает у них около четырёх часов.







Несмотря на то, что их дом трещит по швам, Чумаровы не хотят переезжать к внукам, - они надеются дождаться переселения. Документы в администрацию супруги направили много лет назад и с нетерпением ждали, когда им дадут новое жильё. За это время сменились работники администрации. Когда Чумаровы уже должны были переехать в новый дом, им ответили, что какие-то бумаги заполнены неверно. И Нина с Виктором вновь оказались в самом конце списка на расселение.



Внуки это дело так не оставили - стали обращаться во все инстанции: в администрацию Белокалитвинского района, правительство Ростовской области, горздрав и даже направляли письмо Владимиру Путину.



- В областном правительстве нам ответили, что да, действительно, дом находится в аварийном состоянии, - говорит Екатерина, невестка Чумаровых. - Только переселением жильцов занимаются органы местного самоуправления. На 2019 год расселение не запланировано.







Из Москвы написали, что их переселят - о чудо - в 2025 году. Виктору Ивановичу тогда будет всего-навсего 95 лет, а Нине Алексеевне - 86.



Соседка бабушки с дедушкой, которая проживала во второй половине дома, так и не дождалась новой квартиры, - недавно она умерла.



Пожилым людям тяжело жить в доме, в котором нет ни воды, ни газа, а туалет находится на улице. Нина Алексеевна, когда едет в Каменск-Шахтинский на процедуры, остаётся в больнице на один-два дня. Виктор Иванович в это время находится дома один. Как-то раз он вышел во двор, поскользнулся и упал. Три часа он пролежал на голой холодной земле, пока кто-то из прохожих не заметил его через забор.



В министерстве здравоохранения предложили перевести Чумаровых в хоспис, чтобы они доживали свой век на больничных койках. Они, конечно, от такого предложения отказались. Вместе с детьми и внуками они не перестают лелеять надежду, что смогут, наконец, переехать в новое жильё, где можно будет спать без верхней одежды.



