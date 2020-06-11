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Пожилая ростовчанка пропала без вести на Дону

Пожилая ростовчанка пропала без вести на Дону
В донской столице пропала 82-летняя ростовчанка. Нина Макаусова ушла из дома и перестала выходить на связь. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Дон».

По информации волонтеров, рост пенсионерки - 162 сантиметра, волосы до плеч, телосложение среднее. В день пропажи она была одета в юбку кремового цвета, обута в бежевую обувь. При себе - коричневая сумка.

Все, кто видел или знает, куда могла направиться пенсионерка, могут сообщить по телефонам: 8-951-500-96-13 или 112.

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