Пожарный из Новочеркасска стал звездой Тик-Тока

Владислав Гончаров работает спасателем более 10 лет. Последние два года - в пожарной части № 29 Новочеркасска. Недавно мужчина завел себе Тик-Ток. На своем канале он публикует видео с места происшествий и рассказывает молодежи о нюансах своей работы.Идея открыть свой канал пожарному пришла в мае 2020 года. Владислав увидел подобные аккаунты коллег в других городах России и тоже решил попробовать. Первым видео на канале стал сюжет о том, как тренируются пожарные. Влад снял на камеру, как спасатели поднимаются на уровень четвертого этажа по штурмовой лестнице. Потом он стал выкладывать и другие видео о своей профессии. Среди них - тренировки в специальных огневых комплексах, а также тушение частных домов, лесов, автомобилей. Свой контент Влад снимает на обычную камеру.- Для съемок я купил небольшую камеру со специальными креплениями для шлема. Камера защищена от огня и воды, - рассказывает спасатель. - Правда, она иногда слетает со шлема, когда на чердак по лестнице поднимаюсь.Первое время видеозаписи Владислава набирали немного просмотров. Подписчики тоже не шли. Новоиспеченный блогер продолжал публиковать видео с происшествий и делился своими успехами в пожарно-прикладном спорте. Он выкладывал видео с тренировок (бег с препятствиями, подъем по штурмовой лестнице, вязание спасательной петли). Через несколько месяцев у пожарного, что называется, «поперло». Ролики стали набирать миллионы просмотров, а обычный спасатель стал звездой популярной сети. Канал Влада оказался не только интересным, но и полезным. Подписчики стали интересоваться у автора, как стать пожарным, какие у него зарплата и график работы.Самый большой отклик у аудитории вызывают кадры с места масштабных пожаров. В частности, Владислав участвовал в тушении пожара на рынке «Классик», который и снял на камеру. Как сообщал Rostov.ru, возгорание случилось ранним утром 6 декабря. За несколько часов огонь уничтожил все павильоны вместе с товаром в двухэтажном здании. На полную ликвидацию огня ушли сутки.- Этот вызов запомнился не только масштабом, - делится Влад. - За день до этого у меня был «день ног» в тренажерном зале, а при пожаре пришлось бегать больше восьми часов. К тому же я перепутал сапоги: надел на размер меньше. Потом три дня не мог нормально ходить!За несколько месяцев количество подписчиков достигло нескольких сотен тысяч. У него уже есть постоянные комментаторы и даже хейтеры.Вдохновение Владу придает его восьмилетний сынишка Саша. Мальчик радуется успехам отца среди молодежи и даже подсказывает ему идеи для новых видео.На достигнутом Владислав не собирается останавливаться. Месяц назад он стал активно развивать аккаунт в «Инстаграме», а вскоре планирует выкладывать видео на ютуб-канал, чтобы прославить не только себя, но и свой регион на всю страну.