Пожарной части в Суворовском помогут депутаты Заксобрания Ростовской области

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Депутаты донского парламента окажут поддержку пожарно-спасательной частив в Суворовском. Недавно там побывали депутаты областного Законодательного Собрания Дмитрий Сизякин и Ашот Хбликян. В ходе визита парламентарии узнали, в каких условиях несут службу сотрудники, и наметили направления, где может понадобиться их поддержка.Будучи врачом, Дмитрий Сизякин подчеркнул общность миссии медиков и спасателей. Их главная задача - сохранить человеческую жизнь.Важно, чтобы люди, ежедневно рискующие собой ради других, были обеспечены всем необходимым, – прокомментировал депутат Дмитрий Сизякин. – Начальник части Сергей Владимирович Лукьянов рассказал, что сегодня у пожарных ПСЧ-14 есть одна нерешенная проблема: грунтовая дорога на улице Сосновой, которая ведет к части, в непогоду затрудняет выезд машин. Требуется ее асфальтирование. Вместе с коллегами этот вопрос зафиксировали.Изначально ПСЧ-14 создавалась для обслуживания Суворовского микрорайона, но сейчас ее зона ответственности значительно шире. Подразделение обеспечивает безопасность Ростова-на-Дону, а также участвует в ликвидации крупных пожаров и ЧС не только в Ростовской области, но и в других регионах страны.В пожарной части работают 94 спасателя. В подразделении находится специализированная техника, в том числе автолестница высотой 52 метра, а также мобильная группа экстренного реагирования на мотоциклах. Кроме того, на базе части функционирует учебно-тренировочный комплекс, оснащенный по современным стандартам. Его используют для подготовки пожарных.