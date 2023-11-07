Пожар в жилом доме дореволюционной постройки на Темерницкой: фоторепортаж
В жилом доме XIX века на улице Темерницкой произошел пожар. Rostov.ru собрал кадры с места тушения возгорания в исторической части донской столицы.
Возгорание случилось около 14 часов 7 ноября. В доме загорелась крыша. Люди вызвали пожарных и стали поспешно покидать свои дома. Сотрудники заведений в доме также стали выносить оборудование и ценные вещи. В минуты улицы в округе заволокло дымом.
Спустя мгновенье пожар перебросился на машину, припаркованную во дворе дома.
Спустя полчаса после начала пожара появилась угроза распространения огня. Пожару присвоили второй ранг сложности.
Спустя час после начала пожара в огне было уже порядка 400 квадратных метров. С огнем борются 69 спасателей.
Огнеборцы продолжают тушить возгорание. Многие жильцы в это время стоят на улице и смотрят, как превращается в пепелище их жилье и имущество.
К счастью, пострадавших среди людей нет.
Добавим, дом 1879 года постройки. Он не является аварийным и не признан объектом культурного наследия. Собственной системы пожаротушения в здании нет.