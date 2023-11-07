Пожар в жилом доме дореволюционной постройки на Темерницкой: фоторепортаж

Фото: Ростов ру.

В жилом доме XIX века на улице Темерницкой произошел пожар. Rostov.ru собрал кадры с места тушения возгорания в исторической части донской столицы.Возгорание случилось около 14 часов 7 ноября. В доме загорелась крыша. Люди вызвали пожарных и стали поспешно покидать свои дома. Сотрудники заведений в доме также стали выносить оборудование и ценные вещи. В минуты улицы в округе заволокло дымом.Спустя мгновенье пожар перебросился на машину, припаркованную во дворе дома.Спустя полчаса после начала пожара появилась угроза распространения огня. Пожару присвоили второй ранг сложности.Спустя час после начала пожара в огне было уже порядка 400 квадратных метров. С огнем борются 69 спасателей.Огнеборцы продолжают тушить возгорание. Многие жильцы в это время стоят на улице и смотрят, как превращается в пепелище их жилье и имущество.К счастью, пострадавших среди людей нет.Добавим, дом 1879 года постройки. Он не является аварийным и не признан объектом культурного наследия. Собственной системы пожаротушения в здании нет.