Позади первая неделя изоляции: фоторепортаж о том, как изменился Ростов-на-Дону
Расцвет весны Ростов проводит в одиночестве в хлопковой маске изоляции. Любоваться распустившимися на деревьях цветами и вдыхать их аромат доводиться, к сожалению, немногим. Большинство ростовчан наблюдают живописные весенние картины из окон своих квартир.
С 28 марта, по распоряжению главы региона, следом за другими регионами, в Ростовской области прекратили работу торговые центры, салоны красоты, гостиницы, стоматологии и объекты торговли. Исключением стали продовольственные магазины и аптеки.
Уже в те выходные, дни первых запретов, город заметно опустел. На улице всё больше людей ходят в медицинских масках.
Дни с 30 марта по 5 апреля были объявлены президентом нерабочими для недопущения распространения коронавирусной инфекции.
В первый нерабочий понедельник город заметно опустел. В утренний час-пик дороги донской столицы были совершенно свободными. Остановки общественного транспорта скрывали единичных пассажиров.
На следующий день после того, как ростовчан оставили без работы, в Ростовской области был введён режим самоизоляции. Дончанам запретили покидать свои дома.
30 марта Госдума повысила штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Желающих нарушить режим самоизоляции стало меньше.
Для жителей области, работающих на предприятиях, которые не приостанавливали свою деятельность, ввели пропуска.
Трудящихся обязали при перемещении по городу иметь при себе справку с работы и документ, устанавливающий личность.
По истечении недели президент продлил нерабочие дни до конца месяца.
3 апреля были отменены междугородние автобусы, городской транспорт ходит по расписанию выходных. Количество автобусов сокращено больше, чем в два раза.
В субботу, 4 апреля, на въездах в Ростов движение сузили до одной полосы. У всех водителей, направляющихся в донскую столицу сотрудники ГИБДД проверяют документы и интересуются целью поездки. Если полицейским она покажется неоправданной, водителей разворачивают в обратном направлении.
В городе увеличивается количество патрулей, которые составляют протоколы на праздно гуляющих горожан.
В области начинается масштабная дезинфекция улиц. К работам привлечены спасатели.
В воскресенье, 5 апреля, в центре Ростова установили ограждения на входах в парки, скверы, пешеходные зоны и набережную. Позже стало известно, что в местах, где установили ограждения, будут работать посты контроля.
Как пояснили в ГУ МВД Ростовской области, заграждающие конструкции установлены для регулирования пешеходного движения. В этот же день были внесены изменения в распоряжения от 16 марта 2020 года, которые запрещают охоту, прогулки в лесах, плановую госпитализацию пациентов, проведение религиозных обрядов вне культовых зданий.
Во второй нерабочий понедельник на улицах Ростова заметно увеличилось количество автомобилей и пешеходов. Вероятно, это связано с тем, что многие работодатели отправляли сотрудников в незапланированный отпуск только на неделю.
Между тем никакие запреты не отменяли, но ростовчанам разрешили посещать крупные гипермаркеты и пункты выдачи заказов-онлайн.
6 апреля, по данным сервиса «Яндекс», индекс самоизоляции Ростова упал до 3.4 балов.
По состоянию на 6 апреля в Ростове-на-Дону под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаются 1 670 человек. В числе находящихся под наблюдением — 123 ребёнка. В обсерваторе лежат два человека, в инфекционном отделении больницы имени Семашко — десять. Из-под наблюдения выбыли 199 ростовчан.
Между тем в донской столице приступили к весенним работам по благоустройству.